Yerli insansız savaş uçağımız Kızılelma'dan yeni bir rekor daha...
Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın rekor kıran test uçuşu, Türkiye'nin yerli ve milli İHA'sı Bayraktar Akıncı tarafından saniye saniye görüntülendi.
BAYKAR tarafından mili ve özgün olarak geliştirilen ve ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak Bayraktar Kızılelma’nın uçuş testleri devam ediyor.
Çorlu’da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test merkezinden havalanan Bayraktar Kızılelma’nın üretim prototipi olan PT3, 53 dakika boyunca orta irtifada uçuş gerçekleştirdi. Bu uçuş kapsamında gerekli aerodinamik sistem tanımlama testlerini de başarıyla gerçekleştirdi.
Bayraktar Kızılelma’nın geliştirme faaliyetleri planlanan takvime uygun olarak sürüyor. Bu kapsamda ilk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde üretim prototipinde önemli değişikliklere gidildi.
Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra aviyonik mimarisinde geliştirmeler yapıldı. Entegrasyonu başarıyla tamamlanan art yakıcılı motor alternatifi ile uçuş gerçekleştirildi. Güçlü yeni motoruyla ses hızına yaklaşacak olan Bayraktar Kızılelma, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde yüksek hızlarda çok daha iyi manevra yapabilecek. Sahip olduğu AESA radarı ile kazandığı yüksek durumsal farkındalık sayesinde ise en zorlu görevleri icra edebilecek.