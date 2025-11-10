Yerli insansız savaş uçağımız Kızılelma'nın üretim hattı İtalya'ya taşınıyor
Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaşuçağı Kızılelma üretimi şimdi de Avrupa'da başlıyor..Baykar ile İtalyan savunma devi Leonardo’nun ortak girişimi LBA Systems, KIZILELMA’nın İtalya'daki 3 tesiste üretileceğini açıkladı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Baykar ile İtalyan savunma devi Leonardo’nun ortak girişimi LBA Systems, Türkiye menşeli ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA’yı Avrupa sahnesine taşıma kararını resmen duyurdu.
Leonardo CEO’su Roberto Cingolani, KIZILELMA da dâhil olmak üzere birkaç İHA platformunun İtalya’daki üç farklı tesiste üretileceğini açıkladı.
İtalyan savunma devi Leonardo’nun CEO’su Roberto Cingolani, 5 Kasım 2025 tarihinde şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarını sundu.
Sunumunda Leonardo ve Baykar’ın ortak girişimi olan LBA Systems’ın endüstriyel planının ana hatlarını da açıklayan Cingolani, LBA Systems’ın İtalya’nın üç farklı lokasyonunda KIZILELMA da dâhil olmak üzere beş farklı insansız sistemi üreteceğini açıkladı.
