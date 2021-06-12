Yerli korona virüs aşısı için Faz-3 gönüllüsü nasıl olunur?

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI NE DURUMDA?

TÜSEB ile ERAGEM tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Kovid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapılmıştı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise şubat ayında başladı ve 250 gönüllünün aşı uygulaması 9 Nisan'da tamamlandı. Nisan ayı sonunda ise Faz-2'nin raporlama işlemi tamamlandı. Raporlamada koronavirüs aşısı olan gönüllülerin yüzde 100'ünde antikor oluştuğu belirlendi. Ardından ise, mayıs ayında Faz-3 çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda e-Nabız üzerinden gönüllü alımına başlandı.