Yerli korona virüs aşısı için Faz-3 gönüllüsü nasıl olunur?
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) işbirliği ile Türkiye'de Kovid-10'a karşı geliştirilen yerli aşıda son aşamaya gelindi. Peki, yerli aşı Faz-3 gönüllü nasıl olunur?
Yerli aşının Faz-3 çalışmalarında gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden başladı.
YERLİ AŞIYI KİM GELİŞTİRİYOR?
Kovid-19 Türk aşısı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) işbirliği ile geliştiriliyor. E-Nabız sayfasında, "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonuna tıklayarak Faz-3 gönüllü başvurusu yapabilirsiniz.
YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI NE DURUMDA?
TÜSEB ile ERAGEM tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Kovid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapılmıştı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise şubat ayında başladı ve 250 gönüllünün aşı uygulaması 9 Nisan'da tamamlandı. Nisan ayı sonunda ise Faz-2'nin raporlama işlemi tamamlandı. Raporlamada koronavirüs aşısı olan gönüllülerin yüzde 100'ünde antikor oluştuğu belirlendi. Ardından ise, mayıs ayında Faz-3 çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda e-Nabız üzerinden gönüllü alımına başlandı.
GÜNLÜK 500 BİNİ AŞAN AŞILAMAYLA TOPLUMSAL BAĞIŞIKLAMA HEDEFİNE GİDEREK YAKLAŞILIYOR
Haziran ayında yeni birçok grubun Kovid-19 aşılama programına dahil edildiği Türkiye'de, dün 570 bin dozdan fazla aşı uygulanarak toplumsal bağışıklama hedefi için önemli bir adım atıldı. İlk Kovid-19 aşısı, 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. 14 Ocak'ta aşılama programının resmen başlamasıyla sağlık çalışanları ilk sırada aşılanan grup oldu.