Yerli lazer silah SİHA’yı 12'den vurdu!

Milliyet'in haberlerine göre; Libya'da Hafter güçlerine destek olması için Birleşik Arap Emirlikleri tarafından kullanılan Çin yapımı Wing Loong 2 tipi SİHA, ASELSAN yapımı 50 kW güç üreten lazer silahı tarafından vurulup düşürüldü. Bu haberi 12 Ağustos 2019 tarihinde, global bir savunma haberleri sitesi olan ArmyRecognition verdi. Bu gelişmeyi "Dünya savaş tarihinde bir ilk" diye duyurdular.