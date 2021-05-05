Yerli lazer silah SİHA’yı 12'den vurdu!
Çin yapımı Wing Loong 2 tipi SİHA, ASELSAN yapımı 50 kW güç üreten lazer silahı tarafından vurulup düşürüldü.
Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün yayımlandığı rapora göre Çin, 2019 yılında İHA ihracatını yüzde 1430 artırarak bu alanda dünya birincisi oldu.
Milliyet'in haberlerine göre; Libya'da Hafter güçlerine destek olması için Birleşik Arap Emirlikleri tarafından kullanılan Çin yapımı Wing Loong 2 tipi SİHA, ASELSAN yapımı 50 kW güç üreten lazer silahı tarafından vurulup düşürüldü. Bu haberi 12 Ağustos 2019 tarihinde, global bir savunma haberleri sitesi olan ArmyRecognition verdi. Bu gelişmeyi "Dünya savaş tarihinde bir ilk" diye duyurdular.
Bu olay 2019 yılında yaşandı ama lazer silahı sistemleri işi giderek yükselen bir değer haline geldi. Dağlık Karabağ savaşında savunma sistemleri Türk yapımı SİHA'lara karşı etkisiz kalan Rusya, 2018'de envanterine aldığı Peresvet Lazer Savunma Sistemi'nde iyileştirmeye gideceğini açıkladı.
ABD, 2014 yılından bu yana çeşitli lazer silahı programları üzerinde çalışıyor. SHIELD adlı program, lazer silahının F-35'lere monte edilmesi ve bu uçakların tek başına göreve çıkabilmesi mantığına dayanıyor. LWSD adını verdikleri İHA ve SİHA'lara karşı savaş gemilerine monte ettikleri sistemleri var. Bunun da ilk testini 10 ay önce Pasifik'te yaptılar. HELIOS adı verilen sistem de havada kullanılacak.