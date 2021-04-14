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  4. Yerli piyade tüfeği MPT-76-MH Mehmetçik'e veriliyor

Yerli piyade tüfeği MPT-76-MH Mehmetçik'e veriliyor

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından tasarlanan yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olma özelliğine sahip olan Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH, güvenlik güçlerinin hizmetine sunuluyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından yerli ve milli olarak tasarlanan Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH'ın kalifikasyonu tamamlandı.

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Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH, NATO standartları kapsamında soğuk, sıcak, kum, yağmur ve çamur gibi ağırlaştırılmış ortamlarda 42 testi başarıyla geçti.

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MPT-76 MH, ağırlaştırılmış ortamlarda gerçekleştirilen testler sonrasında bile sorunsuz çalışarak dakikada 600 atım yapıyor. Beslemesini 20 mermi kapasiteli şarjörden sağlayan MPT-76-MH'ın etkili menzili ise 600 metreye kadar ulaşıyor.

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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Genel Müdürü Yasin Akdere, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, hafifletilmiş MPT-76 MH'ın teknik özelliklerinden bahsetti.

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