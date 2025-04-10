Yerli SİHA Bayraktar TB2'den gökyüzünde SOLOTÜRK'ü kıskandıran şov
Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava aracı Bayraktar TB2, ileri manevra otonomisi ve otonom virilden kurtarma manevrası testlerini başarıyla geçerken, test uçuşundaki nefes kesen manevralar SOLOTÜRK ile Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki şovlarını aratmadı.
Kaynak: İHA
Milli SİHA Bayraktar TB2, Edirne’de düzenlenen otonom virilden kurtarma manevrasını başarıyla gerçekleştirerek dünya havacılık tarihinde bir ilke daha imza attı.
1 / 7
Uçuş testi esnasında kasıtlı olarak viril durumuna sokulan Bayraktar TB2 SİHA, gelişmiş kontrol algoritmaları sayesinde bu kritik durumdan otonom şekilde çıkmayı başardı ve stabilize düz uçuşa geri döndü.
2 / 7
Şu ana kadar hiçbir SİHA tarafından başarıyla uygulanamamış olan bu manevra, özellikle kontrol kaybı senaryolarında platformun görevine devam edebilmesini sağlayarak operasyonel güvenilirliği önemli ölçüde artırıyor.
3 / 7
Viril, hava aracının ani bir dengesizlik sonucu kendi etrafında hızla dönerek ciddi irtifa kaybına uğradığı, aerodinamik açıdan son derece tehlikeli bir durumdur.
4 / 7