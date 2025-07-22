Yerli SİHA, yerli Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi'ne kavuştu
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı'nın Baykar-Aselsan ortaklığında gerçekleştirilen AF-600 Gimbal Uçuş Testi'nin görüntülerini yayınladı.
Türkiye'nin gökyüzündeki gururu Bayraktar Akıncı; Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi ASELFLIR-600 ile ilk uçuş testini gerçekleştirdi.
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı'nın Baykar-Aselsan ortaklığında gerçekleştirilen AF-600 Gimbal Uçuş Testi'ne ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
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Bayraktar paylaşımına, "Gözümüz Artık Daha Keskin..." notunu düştü.
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