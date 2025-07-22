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  4. Yerli SİHA, yerli Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi'ne kavuştu!

Yerli SİHA, yerli Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi'ne kavuştu

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı'nın Baykar-Aselsan ortaklığında gerçekleştirilen AF-600 Gimbal Uçuş Testi'nin görüntülerini yayınladı.

Yerli SİHA, yerli Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi'ne kavuştu - Resim: 1

Türkiye'nin gökyüzündeki gururu Bayraktar Akıncı; Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi ASELFLIR-600 ile ilk uçuş testini gerçekleştirdi.

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Yerli SİHA, yerli Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi'ne kavuştu - Resim: 2

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı'nın Baykar-Aselsan ortaklığında gerçekleştirilen AF-600 Gimbal Uçuş Testi'ne ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

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Yerli SİHA, yerli Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi'ne kavuştu - Resim: 3

Bayraktar paylaşımına, "Gözümüz Artık Daha Keskin..." notunu düştü.

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Yerli SİHA, yerli Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi'ne kavuştu - Resim: 4
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