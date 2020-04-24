Yerli solunum cihazı ''Sahra'' seri üretime geçiyor
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürü Yasin Akdere, ''Yerli solunum cihazı Mayıs ayı içerisinde seri üretime geçecek ve hafta 500 adet üretilebilecek'' dedi.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs (Covid-19) ile mücadele de önemli bir yeri olan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’na bağlı MAKSAM Makina ve Maske Fabrikası’ndaki çalışmalar gece gündüz demeden sürüyor.
Son teknoloji kullanılan fabrikada, cerrahi maske, KBRN maskesi, N95 maske ve operasyonlarda kullanılan gaz maskeleri uluslararası standartlara uygun şekilde üretiliyor.
Ayrıca, korona virüs ile mücadelede hayati öneme sahip ürünlerden bir tanesi olan mekanik solunum cihazı, MKEK tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla çok kısa bir sürede üretildi. İlk örneği tamamlanan ve "Sahra" ismi verilen cihazın Mayıs ayı içerisinde seri üretimine geçilmesi planlanıyor.