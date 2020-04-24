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  3. 24 Nisan 2020 10:22

Yerli solunum cihazı ''Sahra'' seri üretime geçiyor

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürü Yasin Akdere, ''Yerli solunum cihazı Mayıs ayı içerisinde seri üretime geçecek ve hafta 500 adet üretilebilecek'' dedi.

Yerli solunum cihazı ''Sahra'' seri üretime geçiyor

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs (Covid-19) ile mücadele de önemli bir yeri olan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’na bağlı MAKSAM Makina ve Maske Fabrikası’ndaki çalışmalar gece gündüz demeden sürüyor.

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Yerli solunum cihazı ''Sahra'' seri üretime geçiyor

Son teknoloji kullanılan fabrikada, cerrahi maske, KBRN maskesi, N95 maske ve operasyonlarda kullanılan gaz maskeleri uluslararası standartlara uygun şekilde üretiliyor.

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Yerli solunum cihazı ''Sahra'' seri üretime geçiyor

Ayrıca, korona virüs ile mücadelede hayati öneme sahip ürünlerden bir tanesi olan mekanik solunum cihazı, MKEK tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla çok kısa bir sürede üretildi. İlk örneği tamamlanan ve "Sahra" ismi verilen cihazın Mayıs ayı içerisinde seri üretimine geçilmesi planlanıyor.

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Yerli solunum cihazı ''Sahra'' seri üretime geçiyor

Korona virüs ile mücadelede MKEK’nun yeri ve üretimler hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere, tüm kurumlarda olduğu gibi MKEK’nun da Covid-19 ile mücadelede üzerine düşeni yaptığını, yapmaya devam edeceğini aktardı.

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