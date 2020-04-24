Yerli solunum cihazı ''Sahra'' seri üretime geçiyor

Ayrıca, korona virüs ile mücadelede hayati öneme sahip ürünlerden bir tanesi olan mekanik solunum cihazı, MKEK tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla çok kısa bir sürede üretildi. İlk örneği tamamlanan ve "Sahra" ismi verilen cihazın Mayıs ayı içerisinde seri üretimine geçilmesi planlanıyor.