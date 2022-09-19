  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yerli üretildi, ihraç ediliyor: Mehmetçiğin bomba atarı Azerbaycan'a gönderilecek

Yerli üretildi, ihraç ediliyor: Mehmetçiğin bomba atarı Azerbaycan'a gönderilecek

Yerli olarak üretilen bomba atar TSK envanterine girerken Azerbaycan'a ihracatı için hazırlıklar yapıldı.

Yerli üretildi, ihraç ediliyor: Mehmetçiğin bomba atarı Azerbaycan'a gönderilecek - Resim: 1

Yerli olarak üretilen bomba atar TSK envanterine girdi. 20'den fazla ülkenin talep ettiği bomba atar, Azerbaycan ordusunun kullanımına sunulacak.

1 / 15
Yerli üretildi, ihraç ediliyor: Mehmetçiğin bomba atarı Azerbaycan'a gönderilecek - Resim: 2

Beyşehir ilçesi Huğlu Mahallesi'nde faaliyetini sürdüren şirket, özgün tasarım ve etkili menziliyle dikkati çeken yerli bomba atarın ihracatına hazırlanıyor.

2 / 15
Yerli üretildi, ihraç ediliyor: Mehmetçiğin bomba atarı Azerbaycan'a gönderilecek - Resim: 3

Dipçik aksamı takılarak tek başına da kullanılabilen, 40 milimetrelik mühimmatı ateşleyen bomba atar, ses, gaz fişeği ve tahribatlı mühimmat kullanımına uygun geliştirilen silah TSK'nın envanterine kazandırıldı.

3 / 15
Yerli üretildi, ihraç ediliyor: Mehmetçiğin bomba atarı Azerbaycan'a gönderilecek - Resim: 4

Hızlı ve istikrarlı nişan alma, etkili menzili, 5 bin atışlık uzun ömürlü namlusu, sürekli taşımaya uygun hafif ve özgün tasarımıyla muadillerinden ayrılan yerli bomba atarlar, Mehmetçiğin önemli silah gücü oldu.

4 / 15