Yerli ve milli jetimiz HÜRJET'ten beklenen haber geldi: Onaylar tamam!
TUSAŞ mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET, tasarım ve üretim organizasyonu onayı aldı.
Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde, 2017 yılında başlatılan proje kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen HÜRJET, ilk uçuşunu 25 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirmişti.
O günden bu yana 200'e yakın sorti gerçekleştiren Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET'ten bir müjdeli haber daha geldi.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Göklerin özgün evladı HÜRJET, sertifikasyon yolculuğunda stratejik bir eşiği daha başarıyla geride bırakmıştır. Tasarım Organizasyonu Onayı (DOA) ve Üretim Organizasyonu Onayı (POA) belgeleri, milli havacılık vizyonumuzun uluslararası standartlarda tescili anlamına gelmiştir. Bu kazanım, yalnızca bir teknik başarı değil; aynı zamanda bağımsız semalar yolunda atılmış tarihi bir adımdır. Geleceğin jet eğitim uçağı, yarının harp sahasında milli mühendisliğimizin izlerini taşıyacaktır. Aziz milletimizin duası, mühendislerimizin alın teri ve kurumlarımızın iş birliğiyle; semalarımızda tam bağımsız bir gelecek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Geliştirme çalışmaları devam eden HÜRJET'in, 2026 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi planlanıyor.