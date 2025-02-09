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  4. Yerli ve milli savaş uçağı Kızılelma PT-3 kritik testi geçti

Yerli ve milli savaş uçağı Kızılelma PT-3 kritik testi geçti

Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma motor testi başarı ile gerçekleştirildi.

Yerli ve milli savaş uçağı Kızılelma PT-3 kritik testi geçti - Resim: 1

Radardan gizlenebilme ve havadan havaya füze atabilme yetenekleriyle dikkat çeken Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın testleri devam ediyor.

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Yerli ve milli savaş uçağı Kızılelma PT-3 kritik testi geçti - Resim: 2

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma PT-3 motor çalıştırma testinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Yerli ve milli savaş uçağı Kızılelma PT-3 kritik testi geçti - Resim: 3

Kızılelma PT-3; düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti, kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

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Yerli ve milli savaş uçağı Kızılelma PT-3 kritik testi geçti - Resim: 4

25 bin feet irtifaya çıkabilen Kızılelma PT-3, 1.5 ton faydalı yük kapasitesine sahip. 

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