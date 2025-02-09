Yerli ve milli savaş uçağı Kızılelma PT-3 kritik testi geçti
Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma motor testi başarı ile gerçekleştirildi.
Radardan gizlenebilme ve havadan havaya füze atabilme yetenekleriyle dikkat çeken Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın testleri devam ediyor.
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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma PT-3 motor çalıştırma testinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Kızılelma PT-3; düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti, kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.
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25 bin feet irtifaya çıkabilen Kızılelma PT-3, 1.5 ton faydalı yük kapasitesine sahip.
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