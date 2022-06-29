Yerli yapım korku filminde kullanılan telefon numarası yüzünden hayatı kabusa döndü

Ankara'da yaşayan İ.İ., 7 yıl önce vizyona giren korku filminde kullanılan cep telefonu numarası nedeniyle, bugüne kadar çok sayıda telefon ve mesaj aldığını, mağdur olduğunu belirterek, filmin yönetmen ve yapımcısı hakkında suç duyurusunda bulundu.