Yerli yapım korku filminde kullanılan telefon numarası yüzünden hayatı kabusa döndü
Ankara'da yaşayan bir kişi, yerli yapım korku filmi Siccin 2'de kullanılan cep telefonu numarası yüzünden telefonlarının susmadığı gerekçesiyle filmin yönetmen ve yapımcısı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ankara'da yaşayan İ.İ., 7 yıl önce vizyona giren korku filminde kullanılan cep telefonu numarası nedeniyle, bugüne kadar çok sayıda telefon ve mesaj aldığını, mağdur olduğunu belirterek, filmin yönetmen ve yapımcısı hakkında suç duyurusunda bulundu.
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Filmin yapımcı şirketinin açıklamasında, "Bu tür durumlarda, her zaman set ekibinden birisinin telefon numarası kullanılır.
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Söz konusu numara sanat yönetmenimize aittir ve kendisi hala aktif olarak kullanmaktadır. Belki göz yanılması sonucunda söz konusu vatandaşı arayan kişiler olabilir" denildi.
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Ankara'da yaşayan ve lojistik firmasında yöneticilik yapan İ.İ.'ye, iddiaya göre, bilmediği numaralardan 2015 yılından itibaren arama ve mesaj gelmeye başladı.
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