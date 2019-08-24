Yerli yeni makineli tüfek testlerden başarıyla geçti!

"TAHMİNİNİZ 2 AY KADAR TEST SÜRECİ OLACAK" Gümüş, ilk etapta 500 ile 750 arası üretim yapmayı planladıklarını, talebe göre de miktarı artıracaklarını ifade etti. Eylül ayının sonuna kadar bu prototipleri tamamlayacaklarını belirten Gümüş, "35 kalifikasyon testi için Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı başta olmak üzere yazışmalarımızı yapacağız. Onlar bir heyet olarak gelecekler ve bunlarla beraber eylül ayının sonunda biz hazırız diyeceğiz. Onlar heyet olarak toplandıktan sonra biz testlerimize başlayacağız. Bizim tahminimiz 2 ay kadar test süreci olacak. Test sürecinin sonunda da seri imalat ve sipariş süreçleri başlayacak." diye konuştu.