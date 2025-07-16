Yeryüzündeki cehennemin kapısı açıldı: Bir kilometrelik çatlak oluştu
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası’nda, Grindavik kasabasının kuzeyinde yanardağ patlaması meydana geldi. Dev yanardağ, 2023'ten bu yana 9'uncu kez patlayarak lav ve duman püskürttü.
Kaynak: DHA/İHA
İzlanda Meteoroloji Ofisinden (IMO) yapılan açıklamada, Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabası yakınlarında yer alan Sundhnukur kraterinde yerel saatle 03.55'te patlama meydana geldiği bildirildi.
1 / 6
Lav ve duman püskürten yanardağın Aralık 2023'ten bu yana 9'uncu kez patladığı aktarıldı. Patlamanın ardından 700 ila bin metre arasında uzunlukta büyük bir çatlak oluştuğu ifade edildi. Patlamanın şu anda tehdit oluşturmadığı vurgulandı.
2 / 6
Başkent Reykjavik'teki Keflavik Havalimanı'nda planlanan uçuşlarda da herhangi bir aksama yaşanmadığı öğrenildi.
3 / 6
Genellikle buz ve ateş diyarı olarak anılan İzlanda'da Reykjanes Yarımadası'ndaki jeolojik sistemlerin 4 yıl önce yeniden faaliyete geçmesinden bu yana 12'den fazla volkanik patlama kaydedildi.
4 / 6