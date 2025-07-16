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Yeryüzündeki cehennemin kapısı açıldı: Bir kilometrelik çatlak oluştu

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası’nda, Grindavik kasabasının kuzeyinde yanardağ patlaması meydana geldi. Dev yanardağ, 2023'ten bu yana 9'uncu kez patlayarak lav ve duman püskürttü.

Kaynak: DHA/İHA
Yeryüzündeki cehennemin kapısı açıldı: Bir kilometrelik çatlak oluştu - Resim: 1

İzlanda Meteoroloji Ofisinden (IMO) yapılan açıklamada, Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabası yakınlarında yer alan Sundhnukur kraterinde yerel saatle 03.55'te patlama meydana geldiği bildirildi. 

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Yeryüzündeki cehennemin kapısı açıldı: Bir kilometrelik çatlak oluştu - Resim: 2

Lav ve duman püskürten yanardağın Aralık 2023'ten bu yana 9'uncu kez patladığı aktarıldı. Patlamanın ardından 700 ila bin metre arasında uzunlukta büyük bir çatlak oluştuğu ifade edildi. Patlamanın şu anda tehdit oluşturmadığı vurgulandı.

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Yeryüzündeki cehennemin kapısı açıldı: Bir kilometrelik çatlak oluştu - Resim: 3

Başkent Reykjavik'teki Keflavik Havalimanı'nda planlanan uçuşlarda da herhangi bir aksama yaşanmadığı öğrenildi.

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Yeryüzündeki cehennemin kapısı açıldı: Bir kilometrelik çatlak oluştu - Resim: 4

Genellikle buz ve ateş diyarı olarak anılan İzlanda'da Reykjanes Yarımadası'ndaki jeolojik sistemlerin 4 yıl önce yeniden faaliyete geçmesinden bu yana 12'den fazla volkanik patlama kaydedildi.

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