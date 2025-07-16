Yeryüzündeki cehennemin kapısı açıldı: Bir kilometrelik çatlak oluştu

Lav ve duman püskürten yanardağın Aralık 2023'ten bu yana 9'uncu kez patladığı aktarıldı. Patlamanın ardından 700 ila bin metre arasında uzunlukta büyük bir çatlak oluştuğu ifade edildi. Patlamanın şu anda tehdit oluşturmadığı vurgulandı.