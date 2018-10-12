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  3. 12 Ekim 2018 10:05

Yeryüzünün ''En Güzel Kızı'' onların arasından seçilecek

Dünyanın 88 ülkesinden yarışmaya katılan güzeller, 3 Kasım'da düzenlenecek yarışmada Yeryüzü Güzeli seçilmek için mücadele edecek.

Yeryüzünün ''En Güzel Kızı'' onların arasından seçilecek

Dünyanın 88 ülkesinden yarışmaya katılan güzeller, 3 Kasım'da düzenlenecek yarışmada Yeryüzü Güzeli seçilmek için mücadele edecek. Bu yılki teması 'Plastiksiz bir dünya' olarak belirlenen yarışmaya katılan güzeller bugün düzenlenen bir toplantıyla basına tanıtıldı. İşte Yeryüzü Güzeli (Miss Earth) yarışmasında taç giymek için mücadele eden güzeller.

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Yeryüzünün ''En Güzel Kızı'' onların arasından seçilecek

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Yeryüzünün ''En Güzel Kızı'' onların arasından seçilecek

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Yeryüzünün ''En Güzel Kızı'' onların arasından seçilecek

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