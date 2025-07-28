''Yeşil Bursa''yı unutun... Yemyeşil cennetin yeni adı ''gri Bursa'' oldu...
Bursa'da Orhaneli-Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Geniş bir alana yayılan yangın, Bursa'nın ilçeleri ve çevre illerden de görülüyor.
Kaynak: İHA
Önceki akşam saatlerinde başlayan ve kısmen kontrol altına alınan Orhaneli-Harmancık arasındaki orman yangını, bugünde etkisini sürdürüyor.
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Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın Bursa'nın ilçeleri ve çevre illerden de görülüyor.
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Yangın bölgesinde 5 uçak ve 4 yangın söndürme helikopteri ile onlarca ekip canla başla müdahale ediyor.
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Öte yandan, risk altında olduğu değerlendirilen Harmancık ilçesindeki Çamoğlu, Çakmak, Ilıcaksu ve Dutluca mahalleleri ile Büyükorhan ilçesine bağlı Gedikler Mahallesi'nin tahliyesine karar verildi.
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