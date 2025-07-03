Yeşil ile mavinin birleştiği tatil cenneti Seferihisar'da acı manzaralar

Yangın, dün ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarında 155 bina ve 156 bağımsız bölümde hasar saptandı. Bu bölümler içerisinde, 110 konut, 2 iş yeri ve 1 ahırın, yıkık ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi.