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Yeşil Marmaris kömüre döndü: Yangın sonrası acı manzara

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını kontrol atlına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının doğaya verdiği tahribat havadan görüntülendi.

Yeşil Marmaris kömüre döndü: Yangın sonrası acı manzara - Resim: 1

Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde başlayıp ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına aldığı yangın bölgesinde, dün başlatılan soğutma çalışmaları hava unsurlarının da katılımıyla akşam saatlerine kadar sürdü.

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Yeşil Marmaris kömüre döndü: Yangın sonrası acı manzara - Resim: 2

Bugün ise soğutma çalışmalarının kara ekiplerince devam ettirildiği bölgelerde, alevlerin yeniden yükselmemesi için yoğun çaba gösteriliyor.

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Yeşil Marmaris kömüre döndü: Yangın sonrası acı manzara - Resim: 3

Sahil güvenlik ekipleri ve jandarma komandoları da yangın bölgesinde aldıkları güvenlik tedbirlerine devam ediyor.

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Yeşil Marmaris kömüre döndü: Yangın sonrası acı manzara - Resim: 4

Komandolar ormanlık alan ve özellikle tahliye edilen evlerin bulunduğu bölgelere girişlere izin vermiyor, sahil güvenlik ekipleri ise deniz kıyısında gerekli önlemleri alıyor.

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