Yeşil saha karıştı: Futbolcular tekme tokat birbirine girdi
Bursa'da oynanan amatör maç sonrası saha karıştı. İki takımın oyuncuları tekme tokat birbirine girdi.
Kaynak: İHA
Olay, Yıldırım ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde Atıcılar Stadyumunda meydana geldi. Amatör ligde karşı karşıya gelen iki takım başlama vuruşuyla maça başladı.
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Maçın ilerleyen dakikalarında artan tansiyon sonrası tartışmaya başlayan oyuncular bir anda yeşil sahaları boks ringine çevirdi.
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Taraftarın da kavgaya dahil olmasıyla görevliler zor anlar yaşarken, olay yerine polis sevk edildi.
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Kavga anı ise amatör kameraya anbean yansıdı.
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