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Yeşil saha karıştı: Futbolcular tekme tokat birbirine girdi

Bursa'da oynanan amatör maç sonrası saha karıştı. İki takımın oyuncuları tekme tokat birbirine girdi.

Kaynak: İHA
Yeşil saha karıştı: Futbolcular tekme tokat birbirine girdi - Resim: 1

Olay, Yıldırım ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde Atıcılar Stadyumunda meydana geldi. Amatör ligde karşı karşıya gelen iki takım başlama vuruşuyla maça başladı. 

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Yeşil saha karıştı: Futbolcular tekme tokat birbirine girdi - Resim: 2

Maçın ilerleyen dakikalarında artan tansiyon sonrası tartışmaya başlayan oyuncular bir anda yeşil sahaları boks ringine çevirdi. 

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Yeşil saha karıştı: Futbolcular tekme tokat birbirine girdi - Resim: 3

Taraftarın da kavgaya dahil olmasıyla görevliler zor anlar yaşarken, olay yerine polis sevk edildi. 

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Yeşil saha karıştı: Futbolcular tekme tokat birbirine girdi - Resim: 4

Kavga anı ise amatör kameraya anbean yansıdı.

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