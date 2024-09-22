Yeşil sahalardan uyuşturucu baronluğuna... Yıldız futbolcu tutuklandı

Kadınlar kefaletle serbest

Emmanuel-Thomas'ın tutuklanması sırasında el konulan telefon ve elektronik eşyalarında 2 Ekim'de Tayland'dan Londra'daki Stansted Havalimanı'na gelen 2 kadınla yazışmaları ve biletleri bulunduğu iddia edildi. Kadınlara ait iki valizde 29 kilogram, diğer iki valizde ise 31 kilogram esrar ele geçirildiği belirtildi. Chelmsford Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan iki kadın, kefaletle serbest bırakıldı. Kadınlardan birinin Emmanuel-Thomas'ın kız arkadaşı olduğu iddia edildi.