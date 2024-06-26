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  4. ''Yeşil Vatan'' onlara emanet: Eller tetikte devriyeye başladılar

''Yeşil Vatan'' onlara emanet: Eller tetikte devriyeye başladılar

Muğla'da orman yangınlarına karşı tedbirler artırıldı. Jandarma komando, polis özel harekat ile orman muhafaza ekipleri yangın riski olan bölgelerde devriye görevine başladı.

Kaynak: DHA
''Yeşil Vatan'' onlara emanet: Eller tetikte devriyeye başladılar - Resim: 1

Zengin kültürel mirası, kıyıları ve yeşilin farklı tonlarını barındıran doğasıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Muğla'da, olası orman yangınlarının önlenmesi amacıyla sıkı tedbirler uygulamaya geçirildi. 

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''Yeşil Vatan'' onlara emanet: Eller tetikte devriyeye başladılar - Resim: 2

Polis, özel harekat ve jandarma komando ile orman muhafaza görevlileri, yangın riskinin bulunduğu ormanlarda devriye görevi yapıyor. 

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''Yeşil Vatan'' onlara emanet: Eller tetikte devriyeye başladılar - Resim: 3

Ekipler, orman yangınları konusunda dikkatli ve duyarlı olmaları için vatandaşlara da uyarılarda bulunuyor.

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''Yeşil Vatan'' onlara emanet: Eller tetikte devriyeye başladılar - Resim: 4

Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Değerli vatandaşlarımız bazı ihmallerin telafisi yoktur. Hava sıcaklıklarının oldukça yüksek olduğu bu günlerde lütfen yangına sebebiyet verecek davranışlardan uzak duralım. Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım" dedi. (DHA)

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