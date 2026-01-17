  1. Anasayfa
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ı ziyaret eden Yeşilay Kadıköy Şubesi yetkilileri Saran'a plaket verdi.

Yeşilay'dan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a plaket - Resim: 1

Yeşilay Kadıköy Şubesi, uyuşturucu testi pozitif çıktığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Kulüp Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran’ı ziyaret etti.

Yeşilay'dan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a plaket - Resim: 2

Ziyaret sırasında Yeşilay Kadıköy Şube Başkanı Muhammed Ali Temel, Sadettin Saran’a plaket takdim etti.

Yeşilay'dan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a plaket - Resim: 3

Ziyaret, Yeşilay Kadıköy Şubesi’nin resmi sosyal medya hesabından kamuoyuna duyuruldu.

Yeşilay'dan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a plaket - Resim: 4
