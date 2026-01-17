Yeşilay'dan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a plaket
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ı ziyaret eden Yeşilay Kadıköy Şubesi yetkilileri Saran'a plaket verdi.
Yeşilay Kadıköy Şubesi, uyuşturucu testi pozitif çıktığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Kulüp Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran’ı ziyaret etti.
1 / 6
Ziyaret sırasında Yeşilay Kadıköy Şube Başkanı Muhammed Ali Temel, Sadettin Saran’a plaket takdim etti.
2 / 6
Ziyaret, Yeşilay Kadıköy Şubesi’nin resmi sosyal medya hesabından kamuoyuna duyuruldu.
3 / 6
4 / 6