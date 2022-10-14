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  4. Yeşilçam'daki kaza sahnelerini aratmayan görüntü

Yeşilçam'daki kaza sahnelerini aratmayan görüntü

Giresun'da yolun karşısına geçerken otomobile yandan çarparak, kendisini yere bırakan kişi, güvenlik kamerasına yansıdı. Alkollü olduğu belirten kişi, bindirildiği ambulanstan da inerek uzaklaştı.

Yeşilçam'daki kaza sahnelerini aratmayan görüntü - Resim: 1

Olay, dün Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına geçen kimliği belirsiz kişi, sürücüsünün yavaş ilerlediği otomobile yandan çarptı. Araç çarpmış gibi kaporta üzerinden kendisini yere bırakan kişiyi görenler, şaşırdı. 

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Yeşilçam'daki kaza sahnelerini aratmayan görüntü - Resim: 2

Bu sırada sürücü de şaşkınlıkla aracından inerek, yerde yatanın yanına yaklaştı. 

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Yeşilçam'daki kaza sahnelerini aratmayan görüntü - Resim: 3

Dakikalarca yolda yatan ve alkollü olduğu öne sürülen kişi için sağlık ekibi çağrıldı. 

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Yeşilçam'daki kaza sahnelerini aratmayan görüntü - Resim: 4

Ambulansa alınan kişi, kısa süre sonra kendi isteğiyle inerek caddeden uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (DHA)

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