Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Kartal Tibet'e veda

Yeşilçam sinemasının usta isimlerinden olan ünlü oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet 83 yaşında hayata veda etti. Ünlü oyuncu için Zincirlikuyu Camii’nde tören düzenlendi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Yeşilçam’ın ünlü isimlerinden Hülya Koçyiğit, Nuri Alçok, Kartal Tibet’in eşi Gündüz Tibet, oğlu Kanat Tibet, kızı Kumru Tibet, çok sayıda ünlü isim ve hayranları katıldı.