Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Kartal Tibet'e veda
Yeşilçam'ın usta oyuncusu ve yönetmeni Kartal Tibet, Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Yeşilçam sinemasının usta isimlerinden olan ünlü oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet 83 yaşında hayata veda etti. Ünlü oyuncu için Zincirlikuyu Camii’nde tören düzenlendi.
Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Yeşilçam’ın ünlü isimlerinden Hülya Koçyiğit, Nuri Alçok, Kartal Tibet’in eşi Gündüz Tibet, oğlu Kanat Tibet, kızı Kumru Tibet, çok sayıda ünlü isim ve hayranları katıldı.
Ünlü oyuncu öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Oyuncu Civan Canova, koronavirüs salgını ve oyuncunun vasiyeti üzerine özel bir tören yapılmayacağını ifade etmişti.
KARTAL TİBET'İN CENAZESİNDEN FOTOĞRAFLAR
Basın mensuplarına bir açıklama yapan Bakan Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyasının en önemli sanatçılarından biri maalesef kaybettik. Kartal Tibet sanatçı olarak örnek bir karakterdi. Hepimizin hafızalarında yer etmiş çok önemli karakterlere hayat vermiştir.