  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yeşile bürünen sisli dağların görüntüsü mest etti

Yeşile bürünen sisli dağların görüntüsü mest etti

Erzurum'un Olur ilçesinde sisli dağların yeşile bürünmesiyle ortaya çıkan manzara görenleri mest etti.

Yeşile bürünen sisli dağların görüntüsü mest etti - Resim: 1

Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyü ilkbaharın gelmesiyle yeşile büründü. Sisli dağların yeşille bütünleşmesi kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. 

1 / 11
Yeşile bürünen sisli dağların görüntüsü mest etti - Resim: 2

Uluslararası Doğa Fotoğrafçısı Murat Kaya ve Doğa Fotoğrafçısı Ahmet Polat’ın kadrajına yansıyan görüntüler izleyenleri mest ediyor.

2 / 11
Yeşile bürünen sisli dağların görüntüsü mest etti - Resim: 3

Yeşilin her tonunu görmenin mümkün olduğu Ormanağzı köyünün muhteşem manzarası havadan da görüntülendi.

3 / 11
Yeşile bürünen sisli dağların görüntüsü mest etti - Resim: 4
4 / 11