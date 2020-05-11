Yeşilköy Pandemi Hastanesi'nin içi görüntülendi

Odalar iki kısımdan oluşuyor

Yeşilköy Pandemi Hastanesi’nde yapılan örnek odalar iki kısımdan oluşuyor. Doktorlar ve hemşireler hastanın yanına girmeden önce veya girdikten sonra özel bölümde kendilerini dezenfekte edecek. İki adanın kapısı senkronize olarak çalışıyor.