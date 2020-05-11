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  3. 11 Mayıs 2020 17:16

Yeşilköy Pandemi Hastanesi'nin içi görüntülendi

Koronavirüsle mücadele kapsamında yapımına başlanan Yeşilköy Pandemi Hastanesi’nin inşaat çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Yeşilköy Hastanesinin tamamlanan örnek odaları ilk kez basın mensuplarına gezdirildi.

Yeşilköy Pandemi Hastanesi'nin içi görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile yapımına başlanan Yeşilköy Pandemi Hastanesi’nin büyük bölümü tamamlandı.

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Yeşilköy Pandemi Hastanesi'nin içi görüntülendi

İnşaatının çatısı duvarları ve çevre düzenlemesinin tamamlanmak üzere olduğu hastanesinin örnek odaları tamamlandı.

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Yeşilköy Pandemi Hastanesi'nin içi görüntülendi

Tamamlanan odalar basın mensuplarına gezdirildi. Odalarda tek yatak ve dezenfekten malzemeleri ve televizyon mevcut.

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Yeşilköy Pandemi Hastanesi'nin içi görüntülendi

Odalar iki kısımdan oluşuyor
Yeşilköy Pandemi Hastanesi’nde yapılan örnek odalar iki kısımdan oluşuyor. Doktorlar ve hemşireler hastanın yanına girmeden önce veya girdikten sonra özel bölümde kendilerini dezenfekte edecek. İki adanın kapısı senkronize olarak çalışıyor.

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