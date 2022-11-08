Yıkamak için balkona çıktı: Gördüğü manzara ile şoke oldu

"ÇOCUĞUMUZ, YAŞLILARIMIZ VAR; ARTIK BIKTIK BUNLARDAN”

Yaşadıklarını anlatan Zöhre Yozgat, “Yaşlı annem vardı evde, silah seslerini o duyuyor. Biz de evdeydik ama sesleri duymadık. Korkarak uyanmış. Sabah kalktığında bize silah sesi ile uyandığını söyledi. Ben, ’egzoz patlamasıdır’ dedim. Ben balkonu yıkamak için girdiğimde o manzara ile karşılaştım. Her yer delik deşik olmuş. Bu silah sıkma olaylarında sık sık yaşıyoruz ve komşular olarak rahatsızız. Çocuğumuz, yaşlılarımız var; artık bıktık bunlardan” diyerek tepki gösterdi.