Yıkamaya bırakılan spor otomobili hurdaya çevirmenin cezası bu oldu

Burdur Modifiye Sevenler Kulübü Başkanı Ş.K., 23 Eylül 2024 tarihinde yıkanması için bıraktığı yaklaşık 2 milyon lira değerindeki spor otomobilinin, oto yıkama çalışanı tarafından izinsiz alınarak, hız denemesi ve drift yapılması sonucu 150 bin liralık zarar verildiğini iddia etti.