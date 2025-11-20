Yıkamaya bırakılan spor otomobili hurdaya çevirmenin cezası bu oldu
Burdur'da çalıştığı oto yıkamacıya bırakılan spor otomobili izinsiz alıp, drift yaparak yaklaşık 150 bin TL zarar veren şüphelinin yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası çıkarken, güvenlik kamerası kayıtları herşeyi gözler önüne serdi.
Burdur Modifiye Sevenler Kulübü Başkanı Ş.K., 23 Eylül 2024 tarihinde yıkanması için bıraktığı yaklaşık 2 milyon lira değerindeki spor otomobilinin, oto yıkama çalışanı tarafından izinsiz alınarak, hız denemesi ve drift yapılması sonucu 150 bin liralık zarar verildiğini iddia etti.
Yıkamaya bıraktığı aracını teslim aldığında farklı sesler geldiğini ve hareket etmediğini fark eden Ş.K., belediye görevlileriyle güvenlik kameralarını incelediğinde olay gecesi saat 00.30 sıralarında bir görevlinin aracı aldığını, saat 04.00'e kadar gezip, drift yaparak zarar verdikten sonra otoparka koyduğunu gördü.
Ş.K.'nun şikayetinin ardından oto yıkamacı çalışanı E.Ö. hakkında dava açıldı.
E.Ö.'nün tutuksuz yargılandığı Burdur 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı. Sanığın katılmadığı karar duruşmasında; taraf avukatları ile Ş.K. hazır bulundu. Ş.K. ve avukatı, sanığın cezalandırılmasını, sanık E.Ö.'nün avukatı ise beraat talep etti.