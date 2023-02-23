Yıkılan 6 otel onlarca kişiye mezar oldu

İsias Otel’in yanı sıra Bozdoğan Otel, Grant İskender Otel, Arsemes Otel, Ünal Otel, Yolaç Otel depremde yerle bir oldu. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği bu otellerin yanı sıra 5 otel depremde hasar gördü.