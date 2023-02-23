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Yıkılan 6 otel onlarca kişiye mezar oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da toplam 6 otelin yıkıldığı tespit edildi.

Yıkılan 6 otel onlarca kişiye mezar oldu - Resim: 1

İsias Otel’in yanı sıra Bozdoğan Otel, Grant İskender Otel, Arsemes Otel, Ünal Otel, Yolaç Otel depremde yerle bir oldu. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği bu otellerin yanı sıra 5 otel depremde hasar gördü.

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Yıkılan 6 otel onlarca kişiye mezar oldu - Resim: 2

Depremde yıkılan İsias Otel’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden voleybolcular ve tur rehberleri enkaz altında hayatını kaybetmişti. 

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Yıkılan 6 otel onlarca kişiye mezar oldu - Resim: 3

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yıkılan oteller ve binalar ile ilgili soruşturması sürüyor.

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Yıkılan 6 otel onlarca kişiye mezar oldu - Resim: 4
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