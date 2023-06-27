Yıkım kararı çıkmıştı ama... Çardak kente elektrik geldi!
Antalya'da, 5 yıldızlı otellerinde yanı başına kurulan, nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olması nedeniyle verilen yıkım kararı defalarca ertelenen çardak kentte yaşayanlar, barakalarına güneş panelleri bağladı. İçinde marketin de bulunduğu çardak kentin 2 bin 500 olan nüfusunun Kurban Bayramı'nda 5 bine çıkacağı belirtildi.
Aksu'daki 1,5 kilometrelik Kumköy sahili, 2021 yılının Mart ayında Cumhurbaşkanı kararıyla 'nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı' ilan edildi. Özellikle Aksu ve Serik ilçelerinde binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği ve sezon sonunda çöp birikintilerinin çirkin görüntü oluşturduğu Kumköy sahilindeki çardaklara ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yıkım karar alınarak Aksu Belediyesi’ne gönderildi. Ancak farklı nedenlerle bu karar bir türlü hayata geçirilemedi.
DERNEKLEŞMEYE GİTTİLER
Yıkım kararı uygulanmayan alanda tatilciler, çardaklarda yaptıkları tadilatın ardından yerleşmeye başladı. Bazıları çardakları boyarken, bazı bölgelere ise yenileri yapıldı. Yerleşime açık olan alana, yakın zamanda bir tarafı dereye ve ormana, bir tarafı ise denize bakan ahşaptan villaya benzer çardaklar yapıldı. Barakalarda yaşayanlar, dernekleşmeye de gitti, Kumköy Kültür Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği’ni kurdu.
NÜFUS BAYRAMDA 5 BİNE ÇIKACAK
Kış aylarında birkaçı dışında yaşamın olmadığı çardaklar, yaz sıcaklarının kendisini iyiden iyiye hissettirmesiyle doldu. Ortalama 2 bin 500 kişinin kaldığı barakalardaki nüfusun, Kurban Bayramı’nda 5 bine çıkmasının beklendiği belirtildi.
DÜKKAN AÇILDI, GÜNEŞ ENERİSİ PANELLERİ TAKILDI,
Bölge halkı, barakalarda özellikle akşam saatlerinde bir araya gelip sabah saatlerinde kent merkezindeki işlerine dönüyor. Barakalarda tuvalet, banyo ve mutfak bulunurken; bazılarında da otomobil için kapalı garaj dahi mevcut. Geçen yıllarda yalnızca otomobillerinin aküsünden elde ettikleri enerjiyle elektrik ihtiyaçlarını karşılayan bölge halkı, şimdilerde ise barakalarına güneş panelleri bağladı.
Bölgeye, yine barakadan derme çatma bir de dükkan açıldı. Soğutucu dolabın da konulduğu dükkanda, barakada yaşayanlar, günlük ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.