Yıkım kararı çıkmıştı ama... Çardak kente elektrik geldi!

DÜKKAN AÇILDI, GÜNEŞ ENERİSİ PANELLERİ TAKILDI,

Bölge halkı, barakalarda özellikle akşam saatlerinde bir araya gelip sabah saatlerinde kent merkezindeki işlerine dönüyor. Barakalarda tuvalet, banyo ve mutfak bulunurken; bazılarında da otomobil için kapalı garaj dahi mevcut. Geçen yıllarda yalnızca otomobillerinin aküsünden elde ettikleri enerjiyle elektrik ihtiyaçlarını karşılayan bölge halkı, şimdilerde ise barakalarına güneş panelleri bağladı.

Bölgeye, yine barakadan derme çatma bir de dükkan açıldı. Soğutucu dolabın da konulduğu dükkanda, barakada yaşayanlar, günlük ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.