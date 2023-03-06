Yıkım sırasında bina çöktü! O anlar kamerada

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkıldı. Yenişehir ilçesindeki 4 bloklu Galeria Sitesi'nin yıkılan 1 blokunda 89 kişi yaşamını yitirdi, 3 bloku da ağır hasar aldı. Bu süreçte ayakta kalan blokların da yıkılmasına karar verildi.