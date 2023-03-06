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Yıkım sırasında bina çöktü! O anlar kamerada

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde depremlerde 1 bloku yıkılan Galeria Sitesi'nin kontrollü yıkımı sırasında A Blok çöktü. Binanın çökme anı kamera yansıdı.

Yıkım sırasında bina çöktü! O anlar kamerada - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkıldı. Yenişehir ilçesindeki 4 bloklu Galeria Sitesi'nin yıkılan 1 blokunda 89 kişi yaşamını yitirdi, 3 bloku da ağır hasar aldı. Bu süreçte ayakta kalan blokların da yıkılmasına karar verildi. 

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Yıkım sırasında bina çöktü! O anlar kamerada - Resim: 2

Galeria Sitesi'nin kontrollü yıkım çalışmaları sırasında A Blok çöktü. 

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Yıkım sırasında bina çöktü! O anlar kamerada - Resim: 3

Etrafı toz bulutu kaplarken, çökme anı kameraya yansıdı. 

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Yıkım sırasında bina çöktü! O anlar kamerada - Resim: 4

Diğer blokların kontrollü yıkım çalışmaları da sürüyor. (DHA)

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