Yıkım sırasında bina çöktü! O anlar kamerada
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde depremlerde 1 bloku yıkılan Galeria Sitesi'nin kontrollü yıkımı sırasında A Blok çöktü. Binanın çökme anı kamera yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkıldı. Yenişehir ilçesindeki 4 bloklu Galeria Sitesi'nin yıkılan 1 blokunda 89 kişi yaşamını yitirdi, 3 bloku da ağır hasar aldı. Bu süreçte ayakta kalan blokların da yıkılmasına karar verildi.
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Galeria Sitesi'nin kontrollü yıkım çalışmaları sırasında A Blok çöktü.
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Etrafı toz bulutu kaplarken, çökme anı kameraya yansıdı.
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Diğer blokların kontrollü yıkım çalışmaları da sürüyor. (DHA)
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