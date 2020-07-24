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  3. 24 Temmuz 2020 12:47

Yıl sonunda hizmete açılıyor! Son durum havadan görüntülendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 21 Aralık'ta hizmete açılacağı duyurulan Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki çalışmalar havadan görüntülendi.

Yıl sonunda hizmete açılıyor! Son durum havadan görüntülendi

İstanbul-Kocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen ve aynı anda 4 aracın geçebileceği tünellerle dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu’ da devam eden çalışmalarda sona gelindi.

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Yıl sonunda hizmete açılıyor! Son durum havadan görüntülendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nda 21 Aralık tarihinde hizmete sunmayı planladıklarını duyurmuştu.

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Yıl sonunda hizmete açılıyor! Son durum havadan görüntülendi

400 kilometre uzunluğundaki otoyolundaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü ve asfalt serim işlemlerinin devam ettiği Sakarya kesiminde çalışmalar havadan da görüntülendi.

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Yıl sonunda hizmete açılıyor! Son durum havadan görüntülendi

TOPLAM MALİYETİ 13.6 MİLYAR TL
Proje kapsamında Avrupa kesiminde 14 adet, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Anadolu kesiminde ise 29 adet kavşak yer alıyor.

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