Yılbaşı ağacı da zamlardan nasibini aldı! Fiyatı el yakıyor

FİYATLAR 2 KAT ARTTI

Geçen yıla göre yapay çam ağacıyla süsleme malzemelerinin fiyatının bu sene ikiye katlandığını hatırlatan Öztürk, "Evde hazırlanacak yapay yılbaşı ağacının maliyeti, süslemeleri de eklendiğinde 1200 lira ile 13 bin lira arasında değişiyor. Süsleme için Noel Baba maketleri, renkli toplar, çok sıra ışık, yıldızlar, renkli küreler, çam dalları, çelenkler en çok tercih edilen malzemeler. Pandemi sonrası herkes mutlu şekilde yeni yıla girmek istiyor. Yeni yılı evde karşılayacak olanlar, bütçe ve zevklerine göre hazırlığını yapıyor. Fiyatlar geçen yıla göre 2 kat arttı" dedi. (DHA)