Yılbaşı akşamı kabusa döndü! Kar ve tipi yolu kapattı; mahsur kaldılar
Batman'ın Gercüş ilçesinde dün akşam saatlerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle servis minibüsünde mahsur kalan 10 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kaynak: DHA
Gercüş ilçesinde dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Görüş mesafesinin düştüğü bölgede Gökçepınar köyü kavşağında içinde 10 tekstil işçisinin bulunduğu servis minibüsü yolda kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gercüş İlçe Özel İdare ekipleri, kar savurma aracı ve iş makineleriyle yolu açarak işçilere ulaşıp, onları güvenli bölgeye götürüldü. (DHA)
