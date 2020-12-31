Yılbaşı akşamı televizyonda neler var ? İşte kanalların yayın akışı
Yeni yıla merhaba diyeceğimiz 31 Aralık akşamında kanalların yayın akışları yakından takip ediliyor. Pandemi nedeniyle evlerinde olacak vatandaşlar için kanalların yayın akışlarını ve programların listelerini haberimizde derledik.
Star TV'de bu yılbaşına özel program olarak İbo Show programı yayınlanacaktır. Sunuculuğunu İbrahim Tatlıses'in yaptığı programda ünlü isimler bulunacaktır. Yılbaşı gecesinde Seda Sayan, Bülent Ersoy ve Hande Yener İbrahim Tatlıses'in programına konuk olacak ve eğlenceli bir program olacaktır sizler için. İbo Show Star TV'de 31 Aralık da izleyicileriyle bir arada olacaktır.
ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster ile yeni yıla girecek. Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programına Serdar Ortaç, Burak Kunt ve Emel Müftüoğlu katılacak.
TRT 1 ekranlarında ise yılbaşı gecesine özel olarak final sahnesi yapan Kalk Gidelim dizisi özel bölümüyle severleriyle vedalaşıyor. Yılbaşı akşamında ailecek izleyeceğiniz Kalk Gidelim dizisi TRT 1 ekranlarında olacak.