Yılbaşı akşamı televizyonda neler var ? İşte kanalların yayın akışı

Star TV'de bu yılbaşına özel program olarak İbo Show programı yayınlanacaktır. Sunuculuğunu İbrahim Tatlıses'in yaptığı programda ünlü isimler bulunacaktır. Yılbaşı gecesinde Seda Sayan, Bülent Ersoy ve Hande Yener İbrahim Tatlıses'in programına konuk olacak ve eğlenceli bir program olacaktır sizler için. İbo Show Star TV'de 31 Aralık da izleyicileriyle bir arada olacaktır.