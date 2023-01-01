Yılbaşı gecesi kışı beklerken yaz gelince soluğu denizde aldılar
Antalya'da turistler, yeni yılın ilk günü yazdan kalma havada sahilde güneşlenip, denize girdi.
Antalya'da yılın ilk gününde denize giren vatandaşlar, yüzmenin ve güzel havanın keyfini sürdü.
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Hava ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte insanlar güneşli havayı değerlendirdi.
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1 Ocak'ta vatandaşlar ve turistler Konyaaltı, Lara, Sarısu plajlarında toplandı.
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Kumsalda güneşlenenlerden bazıları denize girerek yüzdü.
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