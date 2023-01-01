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  4. Yılbaşı gecesi kışı beklerken yaz gelince soluğu denizde aldılar

Yılbaşı gecesi kışı beklerken yaz gelince soluğu denizde aldılar

Antalya'da turistler, yeni yılın ilk günü yazdan kalma havada sahilde güneşlenip, denize girdi.

Yılbaşı gecesi kışı beklerken yaz gelince soluğu denizde aldılar - Resim: 1

Antalya'da yılın ilk gününde denize giren vatandaşlar, yüzmenin ve güzel havanın keyfini sürdü.

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Yılbaşı gecesi kışı beklerken yaz gelince soluğu denizde aldılar - Resim: 2

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte insanlar güneşli havayı değerlendirdi.

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Yılbaşı gecesi kışı beklerken yaz gelince soluğu denizde aldılar - Resim: 3

1 Ocak'ta vatandaşlar ve turistler Konyaaltı, Lara, Sarısu plajlarında toplandı.

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Yılbaşı gecesi kışı beklerken yaz gelince soluğu denizde aldılar - Resim: 4

Kumsalda güneşlenenlerden bazıları denize girerek yüzdü.

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