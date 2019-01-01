Yılbaşı gecesinde eğlencenin dozunu kaçırdılar
İngiltere'de 2019'un gelişi coşkuyla kutlandı. Ancak her zaman olduğu gibi yine eğlencenin dozunu kaçıranlar oldu
Yeni yılı karşılamak isteyen heyecanlı İngilizler, yılbaşı gecesinde mevsim normalleriin üzerinde seyreden havayı da fırsat bilip giyindi, kuşandı ve kendilerini sokağa attı.
2019'a hızlı bir giriş yapan bazı gençler alkolün dozunu fazla kaçırınca ortaya her sene alıştığımız görüntüler çıktı.
Kimi gençler olduğu yerde sızarken, kimi kontrolünü kaybetti. İşte İngiltere'nin eğlencenin dozunu kaçıran gençlerinden manzaralar...