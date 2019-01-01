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  3. 01 Ocak 2019 11:00

Yılbaşı gecesinde eğlencenin dozunu kaçırdılar

İngiltere'de 2019'un gelişi coşkuyla kutlandı. Ancak her zaman olduğu gibi yine eğlencenin dozunu kaçıranlar oldu

Yılbaşı gecesinde eğlencenin dozunu kaçırdılar

Yeni yılı karşılamak isteyen heyecanlı İngilizler, yılbaşı gecesinde mevsim normalleriin üzerinde seyreden havayı da fırsat bilip giyindi, kuşandı ve kendilerini sokağa attı.

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Yılbaşı gecesinde eğlencenin dozunu kaçırdılar

2019'a hızlı bir giriş yapan bazı gençler alkolün dozunu fazla kaçırınca ortaya her sene alıştığımız görüntüler çıktı.

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Yılbaşı gecesinde eğlencenin dozunu kaçırdılar

Kimi gençler olduğu yerde sızarken, kimi kontrolünü kaybetti. İşte İngiltere'nin eğlencenin dozunu kaçıran gençlerinden manzaralar...



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Yılbaşı gecesinde eğlencenin dozunu kaçırdılar

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