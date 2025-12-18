  1. Anasayfa
  4. Yılbaşı gelmeden kabusu geldi: 2 şüpheli tutuklandı!

İzmirde düzenlenen sahte içki ve etil alkol üretimine yönelik operasyonlarda tam bin 252 litre etil alkol ele geçirilirken 2 şüpheli de tutuklandı.

Kaynak: DHA
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan sağlığını tehdit eden sahte etil alkol ile sahte içki üretimi ve ticaretini önlemeye yönelik, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde çalışma yürüttü. 

Bu kapsamda Konak, Karabağlar, Buca, Bornova ve Karşıyaka ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. 

Operasyonlarda, 1252 litre taklit etiketli etil alkol, 123 şişe/litre kaçak ve sahte alkollü içki, içki şişelerine yapıştırılmak üzere hazırlanmış 1000 etiket ile içki yapımında kullanılan 100 aroma ele geçirildi.

Öte yandan, il genelinde alkollü eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde 40 iş yeri kontrol edildi. 

