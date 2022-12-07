Yılbaşı hindisine büyük zam

Bu yıl geçen senelere göre hindiye büyük talep olduğunu söyleyen Çetin, "Satışlarımız çok iyi, çok talep var. 5 bin hindim vardı, 4 bin tanesine sattım. Yılbaşına kadar hepsinin satılacağını söyleyebilirim. Bu kadar erken yoğun talep beklemiyorduk. Yoğun talebin erken gelmesi bizleri sevindirdi. Hindileri kesip, kilo ile satıyoruz. Geçen sene kilosunu 50 liradan veriyorduk, bu yılsa kilosu 100 lira oldu. Bir hindi ortalama 6-7 kilo geliyor" dedi.