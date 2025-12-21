Yılbaşı için tatilcilerin tercihi belli oldu! Rezarvasyonlar patladı
Yılbaşı tatili için vatandaşların yurt içi destinasyonları daha fazla tercih ettiği bildirildi. Vize sıkıntıları tatilcilerin yurt dışı planlarını sınırlarken, İzmir'de otellerin doluluk oranının yüzde 90'a, bazı tesislerde yüzde 100'e yaklaştığı öğrenildi.
Yılbaşı dönemine yönelik tatil rezervasyonları Türkiye genelinde ve İzmir özelinde geçen yıla kıyasla artış gösterdi.
Türkiye genelinde yılbaşı rezervasyonlarında yüzde 10-15'lik bir artışın söz konusu olduğunu dile getiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Hakkı Karadeveci, İzmir ve çevresinde bu artışın yüzde 15-20'ye kadar çıktığını söyledi.
Yılbaşı tatilinin hafta sonu ile birleşmesi, iç turizme yönelik kampanyaların artması, ulaşım maliyetlerinde görece denge sağlanmasının talebi artırdığını aktaran Karadeveci, döviz kurlarındaki dalgalanmaların bazı tüketicileri kısa süreli ve yakın destinasyonlara yönlendirdiğini belirtti.
'EGE BÖLGESİ YILBAŞINDA CİDDİ TALEP GÖRÜYOR'
Yurt içinde yılbaşında en çok tercih edilen rotaların Kapadokya, Sapanca, Uludağ, Kartalkaya, Abant ve Ege Bölgesi olduğunu dile getiren Karadeveci, Ege Bölgesi'nin dört mevsim turizme uygun yapısı nedeniyle tercih edildiğini belirterek, "Ege Bölgesi, ılıman iklimi, gastronomisi ve alternatif tatil seçenekleriyle yılbaşında ciddi talep görüyor. İzmir ise bu talebin merkezlerinden biri haline geldi" diye konuştu.