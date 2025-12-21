Yılbaşı için tatilcilerin tercihi belli oldu! Rezarvasyonlar patladı

'EGE BÖLGESİ YILBAŞINDA CİDDİ TALEP GÖRÜYOR'

Yurt içinde yılbaşında en çok tercih edilen rotaların Kapadokya, Sapanca, Uludağ, Kartalkaya, Abant ve Ege Bölgesi olduğunu dile getiren Karadeveci, Ege Bölgesi'nin dört mevsim turizme uygun yapısı nedeniyle tercih edildiğini belirterek, "Ege Bölgesi, ılıman iklimi, gastronomisi ve alternatif tatil seçenekleriyle yılbaşında ciddi talep görüyor. İzmir ise bu talebin merkezlerinden biri haline geldi" diye konuştu.