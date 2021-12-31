Yılbaşı sofrasına dikkat! Sonraki gün bu rahatsızlıklar ortaya çıkabilir

HİNDİ SEVMEYENLERE BALIK YA DA BEYAZ ET

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindi, tercihe göre farklı şekillerde hazırlanabilir. Hindi, fırında ve zeytinyağı ile tatlandırılmış olarak tercih edilirse gayet lezzetli ve sağlıklı olacaktır. Hindiyi tercih etmeyenler balık ya da beyaz et seçeneklerini kullanabilirler.

Kış sebzelerinden hazırlanabilecek salatalar sofralarda mutlaka yer almalı. Kışın bol miktarda bulunan lahana, havuç, brokoli, semizotu, karnabahar gibi sebzeler tercihe göre çiğ, haşlanmış ya da fırınlanmış olarak servis edilebilir. Hazırlayacağınız bu salatalar tokluk hissi sağlayacak ve rahatsızlık yaratmayacaktır.