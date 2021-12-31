Yılbaşı sofrasına dikkat! Sonraki gün bu rahatsızlıklar ortaya çıkabilir
Her yıl 31 Aralık gecesi yeni bir yılı karşılarken özenle hazırlanan yılbaşı sofraları nedeniyle ertesi gün birtakım sorunlar ortaya çıkabilir.
Yeni bir yıla girmenin heyecanı ile birlikte sofraları donatacak birbirinden güzel yemekler için de hazırlıklara şimdiden başlandı. Uzmanlar yılbaşı sofraları için önerilerini şu şekilde sıralıyor…
BAŞLANGIÇ İÇİN ÇORBA EN İDEALİ
Her zaman yemeklerimizin baş tacı olan çorbalar yılbaşı sofralarımızda da olmalı. Soğuk bir yılbaşı gününde, keyifli bir yemekten önce çorba ile hem midemizi hem de ruhumuzu yılbaşı yemeğine hazırlamak güzel bir başlangıç olacaktır. Etli, yağlı, ağır bir çorba yerine sebze çorbası gibi hafif bir çorba tercih edilmeli.
HİNDİ SEVMEYENLERE BALIK YA DA BEYAZ ET
Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindi, tercihe göre farklı şekillerde hazırlanabilir. Hindi, fırında ve zeytinyağı ile tatlandırılmış olarak tercih edilirse gayet lezzetli ve sağlıklı olacaktır. Hindiyi tercih etmeyenler balık ya da beyaz et seçeneklerini kullanabilirler.
Kış sebzelerinden hazırlanabilecek salatalar sofralarda mutlaka yer almalı. Kışın bol miktarda bulunan lahana, havuç, brokoli, semizotu, karnabahar gibi sebzeler tercihe göre çiğ, haşlanmış ya da fırınlanmış olarak servis edilebilir. Hazırlayacağınız bu salatalar tokluk hissi sağlayacak ve rahatsızlık yaratmayacaktır.
OLMASA DAHA İYİ OLURLAR!
Tabi ki sofraların olmazsa olmazları olduğu gibi olmasa daha iyi olurları da var. Pirinç pilavı, makarna, kızartmalar, kavurmalar mümkün olduğunca yılbaşı sofralarından uzak tutulmalı. Tatlı seçiminde ağır ve şerbetli tatlılar yerine meyveli ya da sütlü tatlıları tercih edebilirsiniz. Ev yapımı, içerisindeki şeker ve yağ miktarı belli olan şerbetli tatlılar da küçük porsiyonlarda tüketilebilir.