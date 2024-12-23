Yılbaşı tatilinin gözdesi oldular: Gecelik fiyat 7.500 TL'den 20 bin TL arasında...

Minimum iki gece konaklama imkanı olduğunu belirten Alaçam, “Sapanca'da bulunan bungalov ve villa tarzı evlere talep oldukça yüksek. Şu anda ilçe genelinde doluluk oranı yaklaşık yüzde 80'e ulaştı. Bölgemizde villa ve bungalov evlerimizde 2 kişiden, 12 kişiye kadar kalabileceğiniz imkanlar mevcut ve bu çerçevede de fiyat değişiklikleri olabiliyor. Minimum iki gecelik konaklama imkanları bulunuyor. İki gecelik fiyatlarımız 15 bin liradan başlıyor ve 40 bin liraya kadar çıkabiliyor” dedi.