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  3. 28 Aralık 2020 00:15

Yılbaşı temalı koronavirüs maskeleri yok satıyor

Yılbaşı alışverişi listelerinde ilk kez, bu yıl cerrahi maske yer aldı. Yılbaşına özel desenlerle tasarlanan cerrahi maskelere ilgi yoğun olurken, tanesi 2 TL'den alıcı buluyor.

Yılbaşı temalı koronavirüs maskeleri yok satıyor

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında otellerde eğlenceler yasaklanınca, restoran ve eğlence mekanlarının da kapalı olması nedeniyle vatandaşların birçoğu yeni yıla evlerinde girmek zorunda kaldı. 

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Yılbaşı temalı koronavirüs maskeleri yok satıyor

Evde geçirilecek yılbaşı akşamı için alışverişler ise bugünlerde yoğunluk kazandı.

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Yılbaşı temalı koronavirüs maskeleri yok satıyor

Alışveriş listesinin bir kısmını yiyecek ve içecekler kalan kısmını ise süsleme harcamaları oluşturdu.

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Yılbaşı temalı koronavirüs maskeleri yok satıyor

MASKE İLK DEFA ALIŞVERİŞ LİSTESİNDE
Koronavirüsten korunmak için en etkili yöntemlerden biri olan cerrahi maske bu yıl ilk defa yılbaşı alışveriş listesine girdi.

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