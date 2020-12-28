Yılbaşı temalı koronavirüs maskeleri yok satıyor
Yılbaşı alışverişi listelerinde ilk kez, bu yıl cerrahi maske yer aldı. Yılbaşına özel desenlerle tasarlanan cerrahi maskelere ilgi yoğun olurken, tanesi 2 TL'den alıcı buluyor.
Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında otellerde eğlenceler yasaklanınca, restoran ve eğlence mekanlarının da kapalı olması nedeniyle vatandaşların birçoğu yeni yıla evlerinde girmek zorunda kaldı.
Alışveriş listesinin bir kısmını yiyecek ve içecekler kalan kısmını ise süsleme harcamaları oluşturdu.