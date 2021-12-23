Yılbaşında kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanları açıkladı
Türkiye soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Yılbaşı yaklaşırken birçok işi hava durumunu merak etmeye başladı. İşte Meteoroloji uzmanlarının tahminleri...
Türkiye genelinde ve İstanbul'da son günlerde etkili olmaya başlayan soğuk hava dalgası, kar beklentisini yükseltti. Özellikle yılbaşında kar yağacak mı diye merak eden birçok kişi uzmanların açıklamasını bekliyor.
Peki, 2022 yılbaşında İstanbul’da kar yağacak mı? Yeni yılın ilk haftalarında Türkiye’yi nasıl bir hava bekliyor? CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ve İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan son meteorolojik tahminler ışığında önemli açıklamalarda bulundu.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerde batı bölgelerde yağışların duracağını ve Anadolu’da sıcaklıkların yerini soğuğa bırakacağını aktardı.
Prof. Dr. Orhan Şen, "İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da ayaz ve don bekleniyor. Bunun dışında İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak, yağış görünmüyor." diye konuştu.