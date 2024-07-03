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Yılda sadece 10 gün görülebilen manzara yeniden ortaya çıktı

Erzincan'da yılın sadece 10 günü görülebilen Karanlık Kanyon'daki gün batımı manzarası turistleri hayran bıraktı.

Kaynak: İHA
Yılda sadece 10 gün görülebilen manzara yeniden ortaya çıktı - Resim: 1

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bulunan Karanlık Kanyonda bugünlerde kanyonun tam ortasından batan güneş manzarası görenleri hayran bırakıyor. 

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Yılda sadece 10 gün görülebilen manzara yeniden ortaya çıktı - Resim: 2

Munzur Dağları üzerinde Karasu Nehri'nin oluşturduğu kanyonda bu manzara sadece 10 gün izleniliyor.

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Yılda sadece 10 gün görülebilen manzara yeniden ortaya çıktı - Resim: 3

Manzarayı izleyebilmek için turistler tekneyle belirli bir alana gidiyor. Karanlık Kanyonun tam ortasından batan gün batımının temmuz ayının başlarında başlayıp 10 gün bu manzarayı izleyebilmenin mümkün olduğunu kaydeden yöre insanlarından turizmci Güven Güldal, “Dünyanın birçok ülkesinden turist bu anı görebilmek için buraya geliyorlar. Gelen turistleri teknelerimizle alan derinliğinin olduğu kısma götürüyoruz. Gün batımı saatinde güneş tam Karanlık Kanyonun ortasından batıyor ve muhteşem bir manzara ortaya çıkıyor.” dedi.

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