Yıldırım düşmesinin izleri: İnsan vücudunda neler oluyor?

Bulutla yer arasındaki potansiyel farkının artması ve belirli bir değere eriştiği zaman, hava iletken olmamasına rağmen hava içerisinde iletken bir kanal oluşur ve elektriksel boşalma meydana gelir. Bunun sonucunda yıldırımlar meydana gelir. Peki bu öldürücü akımın isabet ettiği yerlere ne oluyor. İşte cevabı...