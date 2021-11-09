Yıldırım düşmesinin izleri: İnsan vücudunda neler oluyor?
Dünya çapında en çok rastlanan hava olaylarından birisi de yıldırım düşmesidir. Bulut ile yer arasında meydana gelen yüksek gerilimli bir elektrik boşalması olarak bilinen yıldırım, düştüğü yeri yada cismi küle çevirecek kadar güce sahiptir.
Bulutla yer arasındaki potansiyel farkının artması ve belirli bir değere eriştiği zaman, hava iletken olmamasına rağmen hava içerisinde iletken bir kanal oluşur ve elektriksel boşalma meydana gelir. Bunun sonucunda yıldırımlar meydana gelir. Peki bu öldürücü akımın isabet ettiği yerlere ne oluyor. İşte cevabı...
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Yıldırım çarpması sonucu bir ağacın gövdesinde oluşan ilginç bir görüntü. Becky Fanning isimli fotoğrafçı bu ilginç görüntü karşısında şaşırsa da kayda almayı ihmal etmemiş.
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Çim alanlarda da görülen bir tür iz.
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