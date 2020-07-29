Yıldırımlar can aldı: 1 kişi öldü, 19 koyun telef oldu

Koyunların sahibi Ferhan Sevin (52), her şeyin bir anda yaşandığını ve korkudan baygınlık geçirdiğini anlattı. Sevin, "Yağmurun başlamasıyla birlikte 4 çocuğumu eve göndermiştim. Aradan 5 dakika geçtikten sonra da şimşeklerin çakmasıyla birlikte koyunların bulunduğu yerde alevler yükseldi. Bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Korkudan bayılmışım. Kendime geldiğimde koyunlarıma baktım ancak 19'unu kaybettim" dedi.