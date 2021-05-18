Yıldız Parkı'nda ekipleri harekete geçiren görüntü

Parka sık sık geldiğini belirten Yeşim Yılmaz, "Burası temizlenecektir diye düşünüyorum. Buraya sık sık gelirim. İlk kez böyle görüyorum. Yosun olması buradaki eksiklik mi birinin kabahati mi bilmiyorum. Çok sevdiğim bir park. Burayla ilgili bir çalışma yapılacaktır diye düşünüyorum" dedi.