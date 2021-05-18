Yıldız Parkı'nda ekipleri harekete geçiren görüntü
Beşiktaş'taki Yıldız Köşkü'nde bulunan havuzun yosunlarla kaplı olması ve içinde ölü martılar bulunması tepki çekti. Görüntülerin sosyal medya yayınlanmasının ardından belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.
Beşiktaş Yıldız Parkı içerisinde bulunan Çadır Köşkü önündeki havuzun yosunlar ve çöplerle dolu hali, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından görüntülenip, yayınlandı.
Beşiktaş Yıldız Parkı içerisinde bulunan Çadır Köşkü önündeki havuzun yosunlar ve çöplerle dolu hali, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından görüntülenip, yayınlandı.
Parkta yürüyüş yapanlar ise yosunlarla kaplı havuzun bir an önce temizlenmesi gerektiğini söylerken, oluşan görüntünün parka yakışmadığını belirtti.
Parka sık sık geldiğini belirten Yeşim Yılmaz, "Burası temizlenecektir diye düşünüyorum. Buraya sık sık gelirim. İlk kez böyle görüyorum. Yosun olması buradaki eksiklik mi birinin kabahati mi bilmiyorum. Çok sevdiğim bir park. Burayla ilgili bir çalışma yapılacaktır diye düşünüyorum" dedi.