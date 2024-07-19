Yıldız Sarayı ziyarete açıldı: Ağustos sonuna kadar girişler ücretsiz

Restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı, 6 yıl sonra bugün ziyarete açıldı.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Törende bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Güzel İstanbulumuzun en güzel tarihi eserlerinden birinin açılışını yapmak üzere bir aradayız. Milli Saraylar Başkanlığımızca yürütülen 6 yıllık titiz restorasyon neticesinde Yıldız Sarayı’nı ihya ettik. Şehrimizin simgelerinden olan Yıldız Sarayı, kapılarını halkımıza ve ziyaretçilerine açıyor. Eski görkemine ve güzelliğine kavuşturarak, milletimizin istifadesine sunduğumuz Yıldız Sarayı’mızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Osmanlı Devleti’nin en sancılı yıllarına tanıklık eden Yıldız Sarayı’nın nadide bir eser olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz hazine değerindeki eserlerinin kıymetini çok iyi bilemeyen bir milletiz. Kimi ülkeler 100-150 yıllık tarihi varlıklarına büyük özen gösterirken, geçmişi çok daha eski kültür varlığımıza sahip çıkamadık. Özellikle tarihimizin bir dönemine damgasını vuran reddi miras anlayışı, bizlere gerçekten ağır bedeller ödetti. Burası yıllarca ihmal edildi. Saray külliyesini oluşturan binaların çoğu adeta talan edildi.” şeklinde konuştu.