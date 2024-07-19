Yıldız Sarayı ziyarete açıldı: Ağustos sonuna kadar girişler ücretsiz
Osmanlı Devleti'nin son sarayı Yıldız Sarayı, 6 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Erdoğan, Ağustos sonuna kadar sarayın ücretsiz şekilde ziyaret edilebileceğini açıkladı.
Restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı, 6 yıl sonra bugün ziyarete açıldı.
Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Törende bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Güzel İstanbulumuzun en güzel tarihi eserlerinden birinin açılışını yapmak üzere bir aradayız. Milli Saraylar Başkanlığımızca yürütülen 6 yıllık titiz restorasyon neticesinde Yıldız Sarayı’nı ihya ettik. Şehrimizin simgelerinden olan Yıldız Sarayı, kapılarını halkımıza ve ziyaretçilerine açıyor. Eski görkemine ve güzelliğine kavuşturarak, milletimizin istifadesine sunduğumuz Yıldız Sarayı’mızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.
Osmanlı Devleti’nin en sancılı yıllarına tanıklık eden Yıldız Sarayı’nın nadide bir eser olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz hazine değerindeki eserlerinin kıymetini çok iyi bilemeyen bir milletiz. Kimi ülkeler 100-150 yıllık tarihi varlıklarına büyük özen gösterirken, geçmişi çok daha eski kültür varlığımıza sahip çıkamadık. Özellikle tarihimizin bir dönemine damgasını vuran reddi miras anlayışı, bizlere gerçekten ağır bedeller ödetti. Burası yıllarca ihmal edildi. Saray külliyesini oluşturan binaların çoğu adeta talan edildi.” şeklinde konuştu.
"TÜM DÖNEMLERİ KUCAKLADIK"
“Milletimizin tarihinde ve hafızasında iz bırakan birçok obje bu kadirbilmezlikten payını aldı. Gazi Mustafa Kemal’in son aylarını geçirdiği Savarona yatının hangi skandallarla gündeme geldiğini hepimiz hatırlıyoruz. Süratle harekete geçtik ve Savarona yatını devraldık.” diyen Erdoğan, “Savarona’yı restora ettirdik ardından olması gerektiği şekilde devlet ve hükümet başkanlarını ağırlamak için inşallah kullanmaya başlıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Lafa gelince Atatürk konusunda mangalda kül bırakmayanların çürümeye terk ettiği Savroana yatına sahip çıkan yine biz olduk. Aynı durum pek çok tarihi eser için de geçerlidir. Birileri Cumhuriyet’in arkasına saklanıp, Osmanlı karşıtlığı yaparken biz hiçbir zaman ayrım gözetmeden, tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık.” diye konuştu.
AĞUSTOS SONUNA KADAR ÜCRETSİZ OLACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ay dahil olmak üzere Ağustos ayının sonuna kadar sarayın ücretsiz şekilde ziyaret edilebileceğini söyledi.
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SARAYI
Yıldız Sarayı kompleksi, Osmanlı Devleti'nin son sarayı olması açısından ayrı bir önem taşıyor.