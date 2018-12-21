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  3. 21 Aralık 2018 15:14

Yılın en iyi seyahat fotoğrafları belli oldu

Yılın En İyi Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması'nın (Travel Photographer of the Year) bu yılki kazananları belli oldu. Yarışmaya 142 ülkeden yüzlerce fotoğrafçı katılırken, ödülü İtalyan fotoğrafçı Stefano Pensotti kazandı.

Yılın en iyi seyahat fotoğrafları belli oldu

'Yüzler, İnsanlar, Kültürler' kategorisinde jürinin özel övgüsüne layık görülen Rus fotoğrafçı Vladimir Alexseev'in Rusya'nın Yamal Yarımadası gezisi sırasında çektiği fotoğraf...

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Yılın en iyi seyahat fotoğrafları belli oldu

'Yüzler, İnsanlar, Kültürler' kategorisinde Malezyalı fotoğrafçı Danny Ye Sin Wong'un Etiyopya'da çektiği bu fotoğraf birinci oldu.

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Yılın en iyi seyahat fotoğrafları belli oldu

'Doğal Dünya' kategorisinde birinci seçilen Fransız fotoğrafçı Florent Mamelle'nin kadrajında Guatemala'nın Antigua kentinin yakınında bulunan Fuego Yanardağı var.

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Yılın en iyi seyahat fotoğrafları belli oldu

'Yeni Yetenek Ödülü' kategorisinde birinci seçilen Peru'lu fotoğrafçı Jose Antonio Rosas'ın fotoğrafı, Peru'nun Puno kentinde düzenlenen Virgin of Candelaria dans festivalinde çekildi.

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