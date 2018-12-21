Yılın en iyi seyahat fotoğrafları belli oldu
Yılın En İyi Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması'nın (Travel Photographer of the Year) bu yılki kazananları belli oldu. Yarışmaya 142 ülkeden yüzlerce fotoğrafçı katılırken, ödülü İtalyan fotoğrafçı Stefano Pensotti kazandı.
'Yüzler, İnsanlar, Kültürler' kategorisinde jürinin özel övgüsüne layık görülen Rus fotoğrafçı Vladimir Alexseev'in Rusya'nın Yamal Yarımadası gezisi sırasında çektiği fotoğraf...
'Yüzler, İnsanlar, Kültürler' kategorisinde Malezyalı fotoğrafçı Danny Ye Sin Wong'un Etiyopya'da çektiği bu fotoğraf birinci oldu.
'Doğal Dünya' kategorisinde birinci seçilen Fransız fotoğrafçı Florent Mamelle'nin kadrajında Guatemala'nın Antigua kentinin yakınında bulunan Fuego Yanardağı var.